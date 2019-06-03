РИАМО - 3 июн. Движение транспорта 4 июня закроют по ряду столичных улиц, ограничения связаны с проведением мусульманского праздника Ураза-байрам, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: улица Дурова, улица Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца), улица Мещанская, улица Гиляровского (от переулка Капельского до Садового кольца), переулок Капельский (от проспекта Мира до улицы Гиляровского), Выползов переулок в районе дома №7. Период: с 00:01 до 11:00», — говорится в сообщении.

Следующий участок перекрытия — улица Большая Татарская, Старый Толмачевский переулок, переулок Малый Татарский, переулок Клементовский, переулок Озерковский. Движение там закроют с 04:00 до 11:00.

Также полностью перекроют проезд по улице Кадырова и Проектируемому проезду №6417, период — с 06:00 до 08:00.

Одну из трех полос движения транспорта закроют на улице Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до улицы Отрадной. Период: с 04:00 до 11:00.

Ураза-байрам – исламский праздник, его отмечают в честь окончания поста в месяц Рамадан. В день праздника мусульмане совершают ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.