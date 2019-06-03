РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Иномарка въехала в автомобиль ГАЗ «Соболь» в подмосковном Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

Авария произошла в понедельник утром на перекрестке улиц Кирова и 50 лет ВЛКСМ.

«Я проезжал мимо (аварии – ред.) около 6:50. Увидел, что на перекрестке стояла иномарка желтого цвета и автомобиль ГАЗ «Соболь». Судя по следам грязи, вероятнее всего, ГАЗ стоял на светофоре, а легковой автомобиль врезался в него», – сказал очевидец.

На фото, присланном очевидцем, видно, что на месте аварии была и машина скорой медицинской помощи.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на данном промежутке автодороги по состоянию на 8:50 движение затруднено. Пробка образовалась от поворота на Революционный проспект с проспекта Ленина до автобусной остановки «Фетищево» на улице Кирова.