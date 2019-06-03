РИАМО - 3 июн. В середине недели в центр России, в том числе Московский регион, придет 30-градусная жара, температура в столице может побить рекорды максимальных значений, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

На прошедших выходных Московский регион находился в области повышенного атмосферного давления, благодаря чему 2 июня было без осадков, а воздух прогрелся до плюс 26 градусов. В понедельник синоптическая ситуация практически не изменится. Ветер в большинстве областей Центрального федерального округа будет усиливаться до 13-18 метров в секунду, а его северо-западное направление удержит дневной прогрев в пределах плюс 18-25 градусов.

«Во вторник, 4 июня, характер погоды начнет меняться. Над территорией Европейской России распространится обширный антициклон с запада, кроме того, в средней тропосфере станет усиливаться гребень тепла, который в последующие дни обеспечит регион порцией жаркого тропического воздуха. Атмосферное давление повысится, а столбики термометров устремятся вверх», — говорится в сообщении.

Днем 5 и 6 июня при малооблачной погоде и слабом южном ветре воздух в ЦФО прогреется до плюс 25-32 градусов, что превысит климатическую норму на 4-6 градусов. 7 и 8 июня станет еще жарче, и такая погода, по предварительному прогнозу, продержится как минимум до конца наступившей недели.

«Следует отметить, что во многих городах Центральной России могут быть побиты рекорды максимальной температуры воздуха. Для Москвы абсолютный максимум температуры 4 июня был отмечен 122 года назад, в 1897 году воздух прогрелся до плюс 27,9 градуса; 5-7 июня самым жарким оказался 1988 год, тогда воздух прогревался до плюс 30,4 градуса, плюс 32,5 градуса и плюс 32,7 градуса соответственно», — добавляется в сообщении.

Из-за жары во многих областях Европейской части страны ожидается ухудшение пожарной обстановки. Значительно возрастет вероятность возникновения пожаров.

Синоптики также рекомендуют в полуденные часы не находиться на улице без головного убора и пить много воды для предотвращения теплового удара и обезвоживания организма.