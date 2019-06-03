РИАМО - 3 июн. Очередные занятия проекта «Субботы московского школьника» пройдут 8 июня, на них ребята смогут узнать больше о беспилотниках, стать участниками мастер-класса по танцам, сходить на экскурсии в морской учебный центр, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Узнать больше о беспилотных транспортных средствах можно будет на мастер-классе в Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе», — говорится в сообщении.

В Российском государственном гуманитарном университете расскажут о том, что заставляет людей совершать необдуманные покупки и как не попасться на ловушки маркетологов.

«Основы международных отношений рассмотрят на интерактивной лекции в Дипломатической академии министерства иностранных дел Российской Федерации», — добавляется в сообщении.

Экологический праздник пройдет в Московском детско-юношеством центре экологии, краеведения и туризма, он посвящен Дню эколога в России. Специалисты-зоологи расскажут об энерго- и ресурсосбережении, а также о растениях и животных Москвы.

В издательстве «Просвещение» расскажут о мифах и легендах, связанных с продуктами питания. Это будет встреча в рамках проекта «Просто о сложном».

Организаторы «Арт-суббот» приглашают на мастер-класс по танцам. Школьники и студенты колледжей изучат элементы хип-хопа и познакомятся с основными движениями стиля джаз-модерн.

В рамках проекта «Субботы мужества» подготовили экскурсии в морской учебный центр ДОСААФ России, а также Музей Военно-морского флота. Ребята узнают, как проходит подготовка юных моряков, потренируются в стрельбе из арбалета и лука, а также научатся вязать морские узлы.

Узнать подробнее о других мероприятиях и зарегистрироваться на них можно на сайте проекта «Субботы московского школьника». За пять с половиной лет работы образовательного проекта в нем приняли участие 850 тысяч человек.

Бесплатные лекции, семинары, мастер-классы, экскурсии, тренинги, деловые игры и квесты проводятся для школьников и студентов колледжей с сентября 2013 года. Получить новые знания школьники могут по 20 направлениям.