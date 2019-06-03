РИАМО - 3 июн. В подмосковном Ступине задержали двух местных жителей в возрасте 18 лет, подозреваемых в совершении грабежа, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что молодые люди повредили дверь в одном из продуктовых магазинов, расположенных на улице Комсомольская, незаконно проникли в помещение, откуда похитили алкогольную и табачную продукцию, после чего с места происшествия скрылись», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что после изучения записи камер видеонаблюдения, находящихся в торговом зале супермаркета, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в одном из СНТ городского округа.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.