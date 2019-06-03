РИАМО - 3 июн. На Бутовской линии столичной подземки начали укладывать композитные шпалы, при изготовлении которых используют переработанный пластик, сейчас ремонт проводят на открытом участке ветки между станциями «Улица Скобелевская» и «Улица Горчакова», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На этом участке уложили уже более 600 новых композитных шпал.

«Шпалы из переработанного пластика служат в пять раз дольше деревянных — более 50 лет. При этом они более устойчивы к различным повреждениям: не гниют, не покрываются плесенью и не накапливают влагу (в отличие от дерева). Кроме того, композитные шпалы не проводят электрический ток. Это важно для безопасности поездок, поскольку по контактному рельсу передается электроэнергия для движения поезда», — говорится в сообщении.

Новые шпалы почти втрое легче железобетонных, что упрощает их монтаж. Композитные шпалы также позволяют снизить уровень шума и уменьшить вибрации при движении поезда.

«Большая часть Бутовской линии проходит не под землей, а на поверхности. Из-за этого ее пути требуют больше внимания, так как подвержены влиянию осадков и перепадов температуры. Шпалы, изготовленные по новой технологии, повысят безопасность движения и надежность инфраструктуры этой ветки. Всего здесь уложат более 11 тысяч композитных шпал до 2021 года, таким образом, они заменят деревянные шпалы на всей протяженности пути Бутовской линии», — отметил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Ремонт ведут по ночам, чтобы не мешать пассажирам.

Шпалы из переработанного пластика стали тестировать в московском метро в 2016 году. Эксперимент прошел успешно — шпалы оказались износостойкими и прочными. Их начали укладывать на разных линиях столичной подземки.

В феврале такие шпалы появились на участке Сокольнической линии от станции «Красносельская» до «Бульвара Рокоссовского».

Такие шпалы также укладывают на трамвайных путях в Москве с 2018 года. Сначала их протестировали на участке трамвайной линии на проспекте Мира. Всего в прошлом году такие шпалы уложили на девяти участках путей, например, на Большой Калитниковской улице, в 1-м и 4-м Рощинских проездах, на Донбасском путепроводе. Общая протяженность путей со шпалами из пластика — 10 километров.

В этом и следующем году планируется уложить такие шпалы еще на 22 участках путей, по которым следуют трамваи.