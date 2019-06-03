РИАМО - 3 июн. Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на понедельник на улице в Балашихе, в результате погиб один человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 00:05 на улице Звездная в городском округе Балашихе столкнулись два транспортных средства. В результате происшествия один человек погиб», - говорится в сообщении.

Всех участников дорожного движения призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.