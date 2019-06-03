РИАМО - 3 июн. Спинальный центр больницы №67 имени Л.А Ворохобова стал референтным центром международной ассоциации спинальных хирургов AOSpine, такой статус впервые присвоен городскому учреждению здравоохранения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В ассоциацию AOSpine входят центры, которые обладают уникальными технологиями в области лечения позвоночника и ведут активную работу по обмену опытом и обучению специалистов во всем мире. У нас действительно есть, чему поучиться — в нашем центре собрана сильная команда профессионалов, а достижения и подходы к лечению патологии позвоночника, применяемые в нашем центре, востребованы как в России, так и на международном уровне», — сказал руководитель Московского спинального центра Дмитрий Дзукаев.

AOSpine — это часть некоммерческой организации AO Foundation, которая была образована в 1958 году группой швейцарских хирургов. Ее главные задачи — обмен знаниями между специалистами, исследования и совершенствование новых методов лечения. Сейчас в ассоциацию входят около 8 тысяч ведущих хирургов, ученых и других специалистов в области хирургического лечения позвоночника.

Решение об организации регионального подразделения AOSpine в России было принято в 2009 году.

«Московский спинальный центр специализируется на лечении дегенеративных заболеваний и острых травм позвоночника. В распоряжении специалистов учреждения находится операционный блок, который построен по современным модельным технологиям с использованием опыта лучших мировых клиник», — добавляется в сообщении.

В центре можно проводить высокотехнологичные операции любого уровня сложности — роботоассистированные, реконструктивные, малоинвазивные и другие. Ежегодно в центре проводят до 1 тысячи высокотехнологичных операций.

За последний год Московский спинальный центр посетили делегации из Сингапура, Германии, Израиля и Швейцарии.