РИАМО - 3 июн. В Путилкове подмосковного Красногорска около одного из жилых домов с проникающим колото-резанным ранением груди обнаружили тело 35-летнего местного жителя, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Тело мужчины обнаружили 1 июня.

«Предварительно установлено, что между потерпевшим и группой молодых людей из-за личных неприязненных отношений произошел конфликт, в результате которого неизвестный нанес своему оппоненту смертельное ножевое ранение. Сразу после этого злоумышленник скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства преступления и причастных устанавливают.

По данным ряда СМИ, в драке погиб бывший боец спецподразделения Главного разведывательного управления (ГРУ) Никита Белянкин. Он принимал участие в спецоперациях по борьбе с террористами в Сирии.