РИАМО – 3 июн. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина планирует провести в реставрируемом особняке Вяземских-Долгоруких, который расположен в Малом Знаменском переулке Москвы, работы по организации площадей под хранение, реставрацию и экспозицию экспонатов картинной галереи искусства старых мастеров, сообщается на сайте RosTender.info.

Галерея искусства старых мастеров после реставрации усадьбы станет частью «Музейного городка» – проекта реконструкции ГМИИ имени Пушкина. В 2018 году из федерального бюджета уже выделялось более 160 миллионов рублей на реставрацию комплекса особняка. В двух основных зданиях воссоздавали перекрытия, стены и фасады, вставляли окна и двери, занимались интерьерами.

«В настоящее время проводится тендер по выбору подрядчика для технологической организации помещений музея. Стоимость работ оценивается в 127 миллионов рублей, средства поступят из федерального бюджета», – говорится в сообщении.

Согласно конкурсной документации, галерея искусства старых мастеров будет включать следующие помещения: хранилища слепков, рам и шпалер на минус четвертом этаже, три экспозиционных зала для временных выставок на минус третьем этаже, лекторий, зону отдыха и два выставочных зала на минус втором этаже. На минус первом этаже будет располагаться балкон с постоянной экспозицией и сувенирные магазины, на первом этаже – входная зона и девять выставочных залов, на втором и третьем этажах – еще девять залов, в том числе два из них на балконах. Музей рассчитан на 3,2 тысячи посетителей в день.

Предложения от участников тендера принимаются до 11 июня, а 17 июня конкурсная комиссия назовет победителя. Заказчиком работ выступает министерство культуры РФ.