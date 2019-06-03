РИАМО - 3 июн. Капитальный ремонт начали в офисах «Мои документы» в районах Выхино-Жулебино, Лефортово и Новогиреево, здания отремонтируют до конца 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В офисах заменят внутренние инженерные системы, установят новые окна и двери. Для маломобильных граждан обустроят пандусы. Лестницы входных групп покроют противоскользящим материалом.

«Помещения всех трех центров «Мои документы» будут частично перепланированы. Это позволит рациональнее использовать пространство. Для посетителей с детьми оборудуют современные и комфортные комнаты матери и ребенка, а также детские уголки, отремонтируют гардеробные. После ремонта в центрах госуслуг появится также отдельная зона приема и регистрации граждан, залы ожидания станут просторнее», — говорится в сообщении.

В залах появятся фотокабинки, информационные киоски и кофейные аппараты.

Для сотрудников в центрах обустроят удобные столовые, дополнительные служебные помещения для хранения архивов, уборочного инвентаря и телекоммуникационного оборудования.

«В центре госуслуг района Выхино-Жулебино (Жулебинский бульвар, дом 25) установят металлические противопожарные двери. А на первом, втором и третьем этажах расширят дверные проемы, ведущие к лестницам. Во время ремонта центр госуслуг в этом здании продолжит работать частично. Там можно будет получить услуги Главного управления по вопросам миграции МВД России. По остальным вопросам жители района могут обращаться в дополнительный офис центра госуслуг района Выхино-Жулебино, расположенный по адресу: улица Ташкентская, дом 21», — добавляется в сообщении.

Офис «Мои документы» района Новогиреево (улица Алексея Дикого, дом 3) на время ремонта закроется. Жители района Новогиреево смогут получить необходимые услуги в ближайших центрах госуслуг: это центры районов Ивановское, Перово, Новокосино.

Здание центра госуслуг районов Лефортово и Нижегородский (проезд Завода Серп и Молот, дом 10) закрыто только частично: специалисты центра продолжат вести прием по тому же адресу.

В офисах «Мои документы» можно получить более 210 государственных услуг. 98% из них предоставляются по экстерриториальному принципу, вне зависимости от места регистрации в Москве. Во время ремонта центра госуслуг своего района жители могут получить все услуги, за исключением двух услуг МВД (регистрация по месту пребывания и по месту жительства, постановка на миграционный учет), в любом удобном для них офисе «Мои документы», например, расположенном рядом с местом работы или учебы.

Ежедневно в офисы «Мои документы» обращаются свыше 70 тысяч горожан: они получают государственные услуги, посещают курсы компьютерной грамотности, слушают лекции и участвуют в мастер-классах. Центры госуслуг работают каждый день с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг — с 10:00 до 22:00.

Начиная с 2015 года, капитальный ремонт провели в 108 центрах «Мои документы».

За 8 лет москвичи получили более миллиарда госуслуг в электронном виде через порталы mos.ru и pgu.mos.ru (был объединен с mos.ru в 2017 году).