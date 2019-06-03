РИАМО - 3 июн. В городских округах Солнечногорск, Чехов и Наро-Фоминский нашли минометную мину, гранату и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни населения нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 11:40 2 мая от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Солнечногорск поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ по адресу: городской округ Солнечногорск, деревня Пешки, населенный пункт РКМ-3.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами Солнечногорского ОВД. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 на 3 мая», - говорится в сообщении.

В городском округе Чехов в деревне Легчищево у дороги обнаружили гранату Ф-1 времен ВОВ. Боеприпас был изъят и уничтожен силами Росгвардии 2 мая.

Кроме того, на берегу пруда в Наро-Фоминском городском округе в деревне Чеблоково обнаружили артиллерийский снаряд (76 миллиметров) времен Великой Отечественной войны.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами Наро-Фоминского ОВД. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны (в/ч 19612) на 3 мая», - добавляется в материале.