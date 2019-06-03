РИАМО - 3 июн. В понедельник в Подмосковье и Москве ожидается погода с переменной облачностью без осадков, температура воздуха днем поднимется до 25 градусов тепла, ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион окажется на восточной периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 21-23, по области - 20-25 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха - около 40%. Геомагнитный фон в этот день прогнозируется преимущественно спокойный.

Кроме того, синоптики отмечают, что существенных колебаний метеоэлементов не ожидается, большинство из них будет близко к климатической норме.

«Для большинства жителей региона такая погода индифферентна и не должна вызывать заметных метеопатических реакций. Напротив, она даже способствует улучшению общего состояния, нормализации вегетативных расстройств, снижению болевых симптомов при патологии суставов, нормализации сосудистых реакций и уменьшению обструктивных симптомов у лиц с заболеваниями органов дыхания. А вот длительное пребывание на солнце может не оздоровить, а, напротив, подавить иммунитет, что, в свою очередь, сопровождается ухудшением самочувствия, слабостью и обострениями», - добавляется в материале.

Также не следует забывать и о возможных аллергических и кожных реакциях, желательно проводить лекарственную профилактику в течение всего периода активного цветения растений, под рукой иметь средства первой помощи, использовать мази или кремы для защиты кожи от солнечных лучей.