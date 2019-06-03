РИАМО - 3 июн. В понедельник в 09:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

Встреча министра с журналистами приурочена к завершению основного ярового сева в Подмосковье. Андрей Разин ответит на интересующие журналистов вопросы. Министр расскажет об особенностях весенне-полевых работ этого года, результатах ярового сева, состоянии озимых, самых важных событиях посевной, назовет свежие показатели и цифры. Акцент будет сделан на увеличении посевных площадей.

Министр также подробно расскажет о плодовых культурах и новых предприятиях Подмосковья, которые выращивают ягоды – клубнику, малину и другие.

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