РИАМО - 3 июн. Министерство образования Московской области впервые примет на стажировку студентов, в понедельник трудовую деятельность начнут пять человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Для стажеров подобраны структурные подразделения и наставники в соответствии с их специальностью. Отбор на стажировку проводился в правительстве Московской области по конкурсу.

«Стажировка включает в себя полное погружение в профессиональную деятельность в течение трех месяцев. Это прекрасная возможность для молодых специалистов реализовать себя в сфере государственной службы и развить профессиональные и личностные компетенции, а также в будущем трудоустроиться на работу в ведомство. Важно, что стажировка оплачиваемая», — отметила Забралова.

В правительстве Московской области с 2018 года реализуется проект «Стажировка» для студентов вузов Российской Федерации. Заявку на участие можно подать через Карьерный портал правительства Подмосковья.