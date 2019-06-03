РИАМО - 3 июн. Прием заявок муниципалитетов Подмосковья для участия в отборе в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» пройдет с понедельника и по 21 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В июне дан старт подачи документов для выплаты субсидий молодым семьям в 2020 году. Подать заявку молодая семья может в органе местного самоуправления своего муниципалитета. Всем участникам рекомендуется ознакомиться с программой и подготовить соответствующие документы», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Принять участие в программе могут даже семьи, не имеющие детей. При этом возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет.

Размер выплаты составляет 30-35% от расчетной стоимости жилья в зависимости от категории участников, отмечается в материале.

В Московской области с 2007 года активно реализуется госпрограмма, предоставляющая молодым семьям Подмосковья социальные выплаты на приобретение жилья. За это время 3692 молодые семьи получили государственную поддержку, в том числе 271 такой сертификат выдан в этом году.