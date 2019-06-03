РИАМО - 3 июн. Расписание некоторых поездов Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) изменилось в связи с укладкой новых бесстыковых путей в Смоленской области, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Железнодорожники продолжают работы по развитию инфраструктуры на Белорусском направлении. Так, на первом пути перегона Вязьма – Семлево в Смоленской области проводят укладку новых бесстыковых путей на протяжении 15 километров, что позволит обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума.

«Работы по модернизации железнодорожного полотна будут проводиться с 3 по 6 июня во время 12-часовых технологических окон – с 07:00 до 19:00, а также с 00:05 8 июня до 00:05 10 июня – по технологии «закрытого перегона», что позволит сконцентрировать ресурсы и осуществить большой объем работ», – отмечается в сообщении.

На период ремонта движение поездов организовано по соседнему пути. В связи с этим внесены изменения в расписание пригородных поездов, курсирующих в Московской и Смоленской областях.

Несколько электричек, совершающих рейсы между Москвой и подмосковными городами Одинцово, Звенигород и Голицыно, вывели из расписания, некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту.

Кроме того, часть электропоездов отправляются и прибывают раньше или позже привычного графика, у некоторых электричек изменилось количество остановок на маршруте. Корректировки коснулись следующих остановочных пунктов: «Кукаринская», «Шаликово», «Партизанская», «Чапаевская», «Полушкино», «Малые Вяземы», «Дачное», «Пионерская», «Перхушково», «Здравница», «Баковка», «Немчиновка» и «Сетунь».