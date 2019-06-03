РИАМО – 3 июн. В понедельник в столичных парках открываются павильоны «Здоровая Москва», где горожане смогут пройти расширенную диспансеризацию, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В павильонах будет аппарат УЗИ, электрокардиограф, спирограф (для измерения показателей легких), пульсоксиметр (для определения показателей насыщения крови кислородом) и многое другое.

«Горожан ждет комплексный осмотр в рамках первого этапа диспансеризации, а также консультация специалистов. Общее время диагностики займет около одного часа. Ее результаты сразу внесут в электронную карту. А если понадобятся дополнительные обследования, то пациента запишут на прием в поликлинику к профильным врачам», – говорится в сообщении.

Павильоны в парках будут работать с 08:00 до 22:00 без выходных.

«Принимать здесь будут врачи отделений медицинской профилактики. В выходные дни специалисты Московского научно-практического центра борьбы с туберкулезом проверят легкие в мобильных флюорографических комплексах, которые будут работать рядом с некоторыми павильонами», – уточняется на сайте.

В рамках первого этапа диспансеризации можно будет пройти практически все обследования. Исключение – маммография, осмотр женщин гинекологом, взятие мазка с шейки матки на цитологическое исследование и проведение эзофагогастродуоденоскопии (гастроскопия). Эти исследования будут доступны для проведения в поликлинике по месту прикрепления пациента

«В целом в Москве примерно 30% жителей – в основном это молодежь и активные работающие люди – ни разу не были в поликлиниках за прошедший год. Современному москвичу иногда бывает сложно уделить время своему здоровью. Причины у всех могут быть разные. Мы предлагаем горожанам проверить свое здоровье во время прогулки в комфортных павильонах «Здоровая Москва». В столице уже есть успешный опыт проведения подобных мероприятий и новый формат заботы о здоровье доказал свою востребованность у москвичей», – подчеркнул руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Врачи отмечают, что в половине случаев множества неинфекционных заболеваний можно либо вообще избежать, либо выявить их на начальной стадии. Ранняя диагностика, особенно это касается онкологических заболеваний, значительно повышает эффективность методов лечения.

«Первые восемь павильонов «Здоровая Москва» начнут открываться с понедельника. Они появятся в Перовском парке, парке у прудов «Радуга», зоне отдыха «Мещерское», сквере имени Полетаева и сквере у станции метро «Люблино», парке имени 850-летия Москвы, парке «Печатники», на площади Юности в Зеленограде», – перечисляется в материале.

Чтобы пройти обследования, достаточно паспорта или его копии, либо водительского удостоверения, если пациент уже прикреплен к одной из городских поликлиник. Московский полис обязательного медицинского страхования необходим тем, кто к поликлинике еще не прикреплен, но имеет регистрацию по месту жительства в Москве. Прикрепиться можно будет прямо в павильоне.

«Для прохождения обследований и получения консультаций необходимо заполнить добровольное согласие на оказание медицинской помощи, обработку персональных данных, а также при желании согласие на получение результатов анализов на электронную почту», – поясняется в сообщении.

После прохождения диспансеризации врачи выдадут паспорт здоровья – подробное медицинское заключение. Результаты анализов могут отправить на электронную почту. Начнется прием с заполнения электронной анкеты – для этого у входа в павильон будет установлен инфомат. Затем посетитель получит индивидуальный маршрутный лист. Первый его пункт — кабинет доврачебного осмотра. Здесь можно будет измерить рост и вес и другие параметры. Эти данные нужны для первичной оценки состояния здоровья человека. Также посетителю предложат пройти электрокардиографию и измерят артериальное давление.

«Следующая остановка – процедурный кабинет, где можно будет сдать экспресс-анализ для определения уровня глюкозы и холестерина в крови (забор крови из пальца). Кровь из вены возьмут для проведения общего анализа, для мужчин в соответствии с возрастом предусмотрен анализ ПСА (определение простат-специфического антигена – исследование, позволяющее на ранних стадиях выявить рак простаты)», – дополняется в материале.

Терапевт или врач общей практики проведет консультацию, при наличии факторов риска объяснит, чем они опасны и как вести здоровый образ жизни. После чего пациент получит подробное медицинское заключение.

Кроме того, в зависимости от результатов осмотра и решения врача, может быть проведено УЗИ-исследование, назначена консультация специалистов того или иного профиля.

По назначению врача можно будет пройти дополнительные обследования и получить консультации аллерголога, оториноларинголога, офтальмолога. Специалисты проведут прием по дополнительному графику в больших павильонах. Всю информацию о приеме зафиксируют в электронной медицинской карте.

«Проконсультироваться у педиатров можно будет с 08:00 до 17:00 со вторника по пятницу и с 10:00 до 17:00 по понедельникам. В больших павильонах они будут работать с 08:00 до 22:00», – заключается в сообщении.