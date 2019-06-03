РИАМО – 3 июн. С понедельника и по 7 июня Московская канатная дорога будет закрыта для проведения работ по техобслуживанию, которые позволят поддерживать ее нормальное функционирование.

В частности, будет проведен комплекс работ по предупреждению отказов, повреждений и повышенного изнашивания деталей.

С 8 июня Московская канатная дорога будет доступна для посетителей в обычном режиме.

Канатная дорога в «Лужниках» открылась для пассажиров 27 ноября 2018 года. Всего на маршруте три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки). Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая.