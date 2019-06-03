РИАМО - 3 июн. Прием заявок на соискание премии «Наше Подмосковье» 2019 года начинается в Московской области в понедельник, церемонию награждения победителей планируют провести в ноябре.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. Премия присуждается за реализованные социальные проекты, направленные на развитие области.

В 2018 году на премию «Наше Подмосковье» подали около 20,5 тысяч проектов, в которых участвовало более 75 тысяч человек. Проекты подавались в одну из четырех категорий: «Инициатива», «Команда», «Объединение», «Сообщество». Призовой фонд премии в 2018 году составил 180 миллионов рублей. Количество победителей – 2018 человек.

Ранее Воробьев призвал региональные власти обеспечить информационное сопровождение мероприятия и активно вовлекать людей для участия в конкурсе на соискание премии.