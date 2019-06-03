РИАМО – 3 июн. Представители Подмосковья примут участие в юбилейной Неделе российского ритейла, которая пройдет с 3 по 8 июня в центре международной торговли в столице, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Мероприятие организовано министерством промышленности и торговли РФ и Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла.

«Это масштабное отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли, которое объединяет ведущих игроков рынка и представителей государственной власти. На Неделе российского ритейла участники смогут обсудить актуальные вопросы развития торговли и обменяться опытом», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Деловая повестка включает более 80 масштабных мероприятий: конгрессы (алкогольный, мясной, хлебный), переговорные сессии производителей и ритейлеров, конференции по маркетингу, HR, IT, коммерческим закупкам, СТМ, стратегические секции, семинары ведущих бизнес-тренеров, участие в которых примут более 700 спикеров и около 7 тысяч участников.

Главная тема мероприятия звучит как «Эффективность в ритейле – новые точки роста». В программу Недели российского ритейла также вошли проведение выставки Retail Week Expo и работа центра закупок сетей.

Кроме того, гостей ожидают профессиональная отраслевая премия Retail Week Awards, церемония награждения победителей всероссийского конкурса Минпромторга «Торговля России» за лучшие решения и идеи, реализуемые разными торговыми форматами.