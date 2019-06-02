РИАМО - 2 июн. На перекрестке в Юго-Западном округе Москвы произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого пострадал один человек, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

«На пересечении улиц Островитянова и Профсоюзной произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. В результате аварии травмы получил один человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для эвакуации пострадавшего на место происшествия вылетал вертолет.