РИАМО - 2 июн. Почти 30 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» по состоянию на вечер воскресенья, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту «Внуково» задержано семь рейсов. В «Домодедове» шесть рейсов задержано и 10 отменено. В «Шереметьеве» задерживаются шесть рейсов.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.