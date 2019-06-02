РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. На улице Победы в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска вечером в воскресенье столкнулись две иномарки, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец аварии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около ДК «Машиностроитель».

«Мы ехали к светофору, а автомобиль Skoda вылетел со стороны почты и прямо по прямой поехал на встречную полосу и врезался в автомобиль KIA. В результате ДТП никто не пострадал», - сказал очевидец.

Он отметил, что водитель автомобиля Skoda, возможно, был пьян.