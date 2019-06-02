РИАМО - 2 июн. Певец Алексей Воробьев и актер Гоша Куценко устроили драку в туалете московского ресторана «Асаки» во время частной вечеринки, сообщает «СтарХит».

«Это был светский раут. Леша был приглашенной звездой. И весь вечер он пребывал в самом лучезарном настроении. Много шутил, общался. Потом подъехал Гоша. Что произошло дальше, я толком и не поняла. Один другому что-то сказал. Куценко вышел. Воробьев за ним. А через какое-то время туда побежали люди, охрана... Кто-то даже стал звонить в полицию», - рассказала гостья вечеринки Татьяна Карматкова.

По информации издания, в ходе драки никто не пострадал. Причина конфликта неизвестна, участники потасовки отказались давать комментарии журналистам.

Алексей Воробьев и Гоша Куценко знакомы много лет и всегда поддерживали дружеские отношения. В 2013 году артисты вместе снимались в фильме «Сокровища озера Кабан» режиссера Дмитрия Коробкина.