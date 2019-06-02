РИАМО - 2 июн. В День защиты детей в столичном ГУМе прошел традиционный благотворительный День мороженого, в ходе которого отечественные звезды продавали лакомство посетителям магазина, говорится в сообщении пресс-службы ГУМа.

Вырученные на акции средства будут потрачены на программы благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» российских актеров Егора Бероева и Ксении Алферовой. Программы нацелены на изменение отношения общества к особенным детям и предполагают реализацию проекта «Удивительный дом».

«Весь день, с 10:00 до 22:00, известные актеры, музыканты, телеведущие, любимые всеми спортсмены и попечители фонда «Я есть!» примеряли на себя одну из самых волшебных профессий в мире – в роли мороженщиков у фонтана они продавали знаменитое лакомство по специальной цене 25 рублей за порцию», - говорится в сообщении.

В роли мороженщиков выступили Ксения и Ирина Алферовы, Ингеборга Дапкунайте, Андрей Малахов, Вячеслав Фетисов, Марат Башаров, Валдис Пельш, Валерия, Иосиф Пригожин, Любовь Толкалина, Екатерина Варнава, Екатерина Гусева, Екатерина Вилкова. Также участниками акции стали Игорь Петренко, Илья Авербух, Александр Олешко, Дмитрий Харатьян, Елена Захарова, Катя Волкова, Сергей Шакуров, Алексей Немов, Марина Кравец, Татьяна Голикова и другие.

© пресс-служба ГУМа © пресс-служба ГУМа © пресс-служба ГУМа © пресс-служба ГУМа 1 из 4

Специально ко Дню мороженого было заготовлено более 130 тысяч порций лакомства. Фонтан ГУМа превратился в огромный вафельный стаканчик, наполненный разноцветными воздушными шарами. Праздник мороженого собрал в ГУМе тысячи гостей – москвичей и туристов с Красной площади.

«Чудесно, что уже в четвертый раз ГУМ становится местом, которое объединяет разных людей с разными особенностями. В этот день я по-настоящему чувствую, что между нами пропадают различия. Очень приятно, что нас приходят поддержать многие друзья и коллеги, причем все как один благодарят за ту атмосферу, которая царит на празднике», - отметила актриса Ксения Алферова.

Мороженое стали продавать в ГУМе с 3 июля 1954 года. С тех пор рецепт лакомства ни разу не менялся. Мороженое производится из натурального молока и других натуральных ингредиентов, при этом его рецепт хранится в секрете.

«Я очень рада, что меня пригласили поучаствовать в Дне мороженого, это замечательное мероприятие, замечательный праздник! Я очень люблю жизнь за такие моменты. Потому что это совершенно уникальная возможность – существовать, дарить радость окружающим людям, любимым и получать невероятную отдачу. А мое любимое мороженое – сливочное», - сказала актриса Екатерина Варнава.

Телеведущий Андрей Малахов в свою очередь признался, что на празднике сам с удовольствием попробовал фирменное ГУМовское ванильное мороженое и впервые оценил крем-брюле.