РИАМО - 2 июн. Около 40 дайверов очистили акваторию озера Сенеж в подмосковном городском округе Солнечногорск в рамках Международного дня очистки водоемов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Экоакция прошла в Солнечногорске в первое воскресенье лета уже в 15-й раз. Водоохранную зону убирали по принципу раздельного сбора отходов, распределяя мусор по пакетам: пластик отправляли в красный пакет, стекло - в желтый, а прочий мусор — в черный.

«Во всем мире Всемирный день очистки водоемов отмечают осенью, а в России этот праздник приходится на первое воскресенье лета. Активное участие в очистке акватории принимают представители клубов любителей подводного плавания. Дайверы организовываются для того, чтобы очистить дно от накопленного мусора. Основное внимание — остаткам свай от старый пирсов. Их мы убираем с помощью специальных лебедок», — сказал начальник отдела экологии администрации городского округа Солнечногорск Денис Афиногентов.

Пока дайверы из клуба «Акванафт» и клуба любителей подводного плавания «Сенеж» исследовали и очищали дно озера, на берегу убирались волонтеры из молодежного центра «Подсолнух», представители администрации муниципалитета, общественной палаты, Ассоциации председателей советов МКД, а также неравнодушные жители.