РИАМО - 2 июн. В рамках столичного фестиваля «Мировые балетные каникулы» состоялся самый массовый урок балета в России, который посетили около 1,1 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета фестиваля.

«В мастер-классе «Мировой балетный станок» от легенды русского балета Николая Цискаридзе поучаствовали около 1,1 тысячи человек: звезды мировых балетных сцен, воспитанники академии Русского балета имени А. Я. Вагановой и гости фестиваля - 1044 любителя балета, люди самого разного возраста и с самым разным уровнем хореографической подготовки», - говорится в сообщении.

Такое количество участников позволило представителям Книги рекордов России зафиксировать этот мастер-класс в качестве самого массового урока балета в стране.

© пресс-служба оргкомитета Фестиваля «Мировые балетные каникулы» © пресс-служба оргкомитета Фестиваля «Мировые балетные каникулы» © пресс-служба оргкомитета Фестиваля «Мировые балетные каникулы» © пресс-служба оргкомитета Фестиваля «Мировые балетные каникулы» © пресс-служба оргкомитета Фестиваля «Мировые балетные каникулы» 1 из 5

На мастер-класс приехали гости со всей России, а также из Сингапура, Японии, Китая, Швеции, Греции, Чехии, Болгарии, Латвии, Эстонии, Грузии, Республики Беларусь, Казахстана, Украины и Киргизии. Чтобы поучаствовать в творческом занятии, необходимо было заранее зарегистрироваться на сайте фестиваля. Условий было два: возраст от 10 лет и опыт занятий классической хореографией не менее года.

«Занятие началось оркестровым перформансом «Парад балетной музыки» с показом отрывков известных балетов и архивных кадров из истории увенчанных славой театров, исполнителей и постановщиков. Академический урок балета от Николая Цискаридзе проходил с 19:00 до 20:30. Участники выполнили экзерсис у самого длинного в мире балетного станка (его длина составила более 1,3 километра), а затем попробовали повторить движения уже без опоры», - отмечается в материале.

Помимо любителей, в мастер-классе приняли участие профессионалы российской и зарубежных балетных сцен: Иван Васильев, Лусия Лакарра, Денис Родькин, Мария Виноградова и Элеонора Севенард, Георги Смилевски, Мизука Уэно, Бруклин Мак, Петра Конти и Эрис Нежа, Новрина Турнбуле, Коя Окава и Мидори Терада, Мария Эйхвальд, Михаил Канискин. Завершился праздничный день общей дискотекой.

Фестиваль «Мировые балетные каникулы» заканчивается в воскресенье. Финальным мероприятием стала дискотека, которая продлится до 19:30.