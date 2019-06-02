РИАМО - 2 июн. В подмосковном Щелкове полицейские задержали мужчину, который в ходе ссоры ударил ножом своего сына, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 1 июня в 17:15 медики приехали на вызов в квартиру в микрорайоне Богородский Щелкова. Из квартиры бригада скорой помощи забрала мужчину 1990 года рождения с проникающим ножевым ранением. Пострадавшего доставили в Щелковскую райбольницу №2.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в полицию отец мужчины 1964 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Отец пострадавшего был задержан.