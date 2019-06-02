РИАМО - 2 июн. Для жителей Подмосковья этим летом работают более 600 летних веранд, кафе-шатров и сезонных ресторанов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Более 600 летних кафе открылись для посетителей в Подмосковье! Это террасы, веранды, шатры или отдельно стоящие сезонные рестораны. Вчера разговаривал с владелицей крупной сети семейных кафе — они пришли в область и готовятся принять первых посетителей в Домодедове», - написал Воробьев в своем Instagram.

Он отметил, что в прошлом году в Подмосковье упростили процедуру открытия летних кафе, после чего бюрократии и справок стало гораздо меньше.

«Так, если земля муниципальная, нужен договор на аренду и согласование с Роспотребнадзором; если же земля частная — достаточно просто оформить разрешение в федеральной службе», - добавил губернатор.

Ранее вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов сообщал, что этим летом в регионе будут работать 208 оборудованных пляжей. В 2013 году их было всего 70. На территории пляжей должны быть размещены спасательный и медицинский пункты, места для переодевания, душевые. Кроме того, на всех пляжах должны быть установлены урны для мусора.