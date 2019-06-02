РИАМО - 2 июн. В столичном спорткомплексе «Лужники» в воскресенье состоялся Красочный забег, участие в котором приняли около 5 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участники пробежали пять километров через четыре разноцветные зоны. Среди мужчин первым финишировал Дмитрий Сафронов с результатом 15 минут. Следом за ним идет Вячеслав Соколов (15 минут 19 секунд). И замкнул тройку Андрей Барышников. Он пробежал пять километров за 15 минут 21 секунду», - говорится в сообщении.

У женщин первой стала Юлия Конякина, преодолевшая дистанцию за 17 минут 41 секунду. Второе место заняла Екатерина Слободкина (18 минут 14 секунд), а третье — Светлана Гребнева с результатом 19 минут 3 секунды.

Все бегуны получили памятные значки на финише, а победители и призеры — кубки с символикой забега и ценные подарки.

Организаторы оценили и оригинальность костюмов участников. На этот раз лучшим образом признан костюм Евы с игрушечным удавом на плече.

Праздник завершился красочным салютом. После церемонии награждения тысячи людей одновременно подбросили вверх заранее подготовленную краску, а со сцены на них обрушилась разноцветная красочная волна.