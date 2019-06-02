РИАМО - 2 июн. В подмосковном Серпухове в питомнике декоративных культур «Южный» открылся монокультурный сад сирени, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В сирингарии собрано более 35 сортов этого кустарника. Чтобы сад радовал посетителей не только в мае-июне, в пору цветения сирени, его дополнили травянистыми многолетними культурами», - отмечается в материале.

В рамках открытия в сирингарии состоялась презентация авторских садов победителей прошлогоднего московского международного фестиваля ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства «Сады и люди». Ландшафтные дизайнеры передали свои работы питомнику. Они гармонично вписались в облик сада сирени.

Кроме того, в рамках открытия сирингария была проведена развлекательная программа с барбекю и розыгрышами призов. Также все желающие смогли получить консультации ландшафтных дизайнеров.