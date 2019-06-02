РИАМО - 2 июн. Пять городов Подмосковья победили во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это Верея и Звездный городок – они получат по 40 миллионов рублей, Пересвет – 60 миллионов, Серпухов и Кашира – выиграли по 54 миллиона», – написал Воробьев в своем Instagram.

Он напомнил, что конкурс стартовал в 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина.

«При проектировании таких городов важно сохранить их исторический облик и одновременно сделать площади и набережные функциональными, чтобы они стали новыми точками притяжения», – подчеркнул губернатор.

Награждение победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года состоялось 31 мая в Воронеже.

Для участия в конкурсе муниципальные образования представляли проект создания комфортной городской среды. Проект должен был включать комплекс мероприятий по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков). Победителям конкурса окажут государственную поддержку из федерального бюджета.

Участвовать в конкурсе могут города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.