РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. Начальник штаба ГУ МВД России по Подольску Сергей Овчинников примет жителей 8 июня, прием пройдет с 10:00 до 12:00, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, прием граждан начальником штаба ГУ МВД России по городскому округу Подольск Сергеем Овчинниковым пройдет в здании УМВД России по Подольску по адресу: Революционный проспект, дом №84, 8 июня с 10:00 до 12:00.

Получить подробную информацию и записаться на прием можно по телефону: 8(496)763-02-59.