РИАМО - 2 июн. В воскресенье в столичном аэропорту «Шереметьево» приземлился «Аэросмурф» − спецборт «Брюссельских авиалиний» с изображениями героев бельгийских комиксов и мультфильмов «Смурфики», говорится в сообщении пресс-службы парка «Остров мечты».

«Всемирно известные мультперсонажи прибыли в Москву, чтобы посетить «Деревню смурфиков» в строящемся тематическом парке «Остров мечты», – отмечается в сообщении.

С воскресенья самолеты авиакомпании «Брюссельские авиалинии» будут совершать полеты в аэропорт «Шереметьево». Это событие ознаменовано прибытием в Москву «Аэросмурфа». В «Шереметьеве» гостей встретила делегация, состоящая из представителей «Брюссельских авиалиний», посольства Бельгии в России и воздушной гавани.

«Прибытие «Аэросмурфа» символично еще и потому, что в этом году в Москве откроется первый в России и крупнейший в Европе тематический парк «Остров мечты». Герои всемирно известного мультфильма прилетели в российскую столицу, чтобы посетить свое будущее место жительства в парке развлечений», – уточняется в сообщении.

«Остров Мечты» строится в столице на территории Нагатинской поймы. Сейчас в парке полным ходом идет установка аттракционов. В тематической зоне «Деревня смурфиков» уже смонтирована «Башня Гаргамеля», в ближайшее время установят карусели «Механик» и «Поющий гриб», аттракцион «Гнездо аиста» и колесо обозрения «Мельница». Монтаж аттракционов осуществляется параллельно со строительством зданий и элементов тематизации парка.

Смурфов придумал и нарисовал бельгийский художник Пьер Кюллифор. Впервые они появились в 1958 году в журнале комиксов Le Journal de Spirou. Бельгийцы считают смурфов своими национальными героями. Национальный перевозчик Бельгии «Брюссельские авиалинии» известен своей традицией брендировать лайнеры, отражая знаковые бельгийские символы. Так, в прошлом году авиапарк компании пополнился пятым самолетом в этой серии, посвященным смурфам.

«Аэросмурф» – это самолет Airbus A320, который украшают 19 смурфов. Авиакомпания выбрала дизайн самолета в результате конкурса: за семь месяцев было рассмотрено 1415 предложений. В результате победителем стал проект Aerosmurf, автором которого была итальянка Марта Марчеллани. После этого 14 художников под руководством Андре Эйселя в течение двух недель без перерыва наносили на самолет рисунок размером 11 метров в высоту и 37,56 метра в длину. На всю работу ушло 420 литров краски 28 цветов, 24 тысячи метров малярного скотча, 4,5 тысячи квадратных метров бумаги.

Результатом кропотливой работы стал авиалайнер с изображениями 19 смурфиков – пассажиров и экипажа, также в рисунок включили и другие символы Бельгии. На борту изображены Смурфетта (капитан), Папа Смурф (второй пилот), Гармониус, играющий на саксофоне (изобретенном бельгийцем Адольфом Саксом), а также смурф, играющий на губной гармонике (намек на известного бельгийского музыканта Тутса Тиленманса), смурф-бортпроводник, который разносит для пассажиров бельгийский картофель фри и вафли.

Также на борту «Аэросмурфа» находятся два секретных пассажира: злой волшебник Гаргамель и его кот Азраэль, которые пытаются убежать через люк в фюзеляже самолета. Планируется, что «Аэросмурф» будет совершать полеты в разных направлениях до 2023 года.