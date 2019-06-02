РИАМО – 2 июн. На Захаровской поляне в Одинцовском городском округе прошел 44-й ежегодный Пушкинский праздник, посвященный 220-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, мероприятие объединило более 15 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Интерактивные площадки, мастер-классы, музыка и костюмы пушкинской эпохи – гости праздника провели время в атмосфере тех времен, прочитали стихи у памятника поэту и насладились концертной программой.

«Более 15 тысяч наших жителей и гостей собрались сегодня на Захаровской поляне, чтобы отметить 220-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Традиционные торжества и народные гуляния начались в Захарово в 11 утра. Сегодня каждый участник праздника насладился атмосферой пушкинской поры. Всех желающих учили писать пером, знакомили с техникой первой печати, проводили экскурсии по музею-усадьбе «Захарово». Наши маленькие гости с большим удовольствием играли и развлекались, как когда-то это делал маленький поэт, смотрели театрализованные постановки и слушали рассказы о детстве Пушкина», – сказал глава городского округа Андрей Иванов.

Он добавил, что яркий праздник популярен и у местных жителей, и у гостей округа.

«А мы в свою очередь стараемся каждый раз организовать праздник так, чтобы он оставил у каждого море положительных эмоций и незабываемых впечатлений», – подчеркнул Иванов. На Захаровской поляне в воскресенье состоялась и большая концертная программа.

«Выступили Государственный оркестр «Гусляры России», оркестр солистов «Русские узоры», солисты Большого театра и театра Новая опера. Традиционно у памятника Пушкину в этот день собрались поэты со всей России, чтобы поделиться со зрителями своим творчеством», – перечисляется в материале.

Усадьба Захарово расположена в Одинцовском городском округе и известна как «колыбель гения юного Александра Пушкина»: сюда выезжала семья с 1805 по 1811 год на лето.

«В Захарове маленький Александр услышал народные песни, увидел крестьянские хороводы. Здесь мальчика всегда ждали бабушка Мария Алексеевна Ганнибал и няня Арина Родионовна. Именно здесь он начал писать первые стихи. В наши дни на территории двух усадеб расположен Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина. В 1999 году восстановлен усадебный дом Марии Алексеевны Ганнибал, где размещён музей детства великого поэта. В Усадьбе Вяземы также размещены экспозиции музея-заповедника А.С. Пушкина, проходят выставки, фестивали и конференции», – заключается в материале.