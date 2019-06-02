РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В поселке радиоцентра Романцево Подольска 21 июня проведут уличный спектакль и расскажут о празднике Иван Купала 21 июня, сообщается в группе поселка в соцсети «ВКонтакте».

«Один из самых романтических, таинственных и разгульных народных праздников – это, несомненно, Иван Купала. Его история уходит в очень глубокую древность. Но и по сей день многие из нас продолжают традицию празднования и, по-прежнему, водят хороводы, прыгают через костры и собирают травы. Гости «Русского музея обрядов и быта» 21 июня смогут не только узнать об истории этого праздника, но и поучаствовать в обрядах и традиционных играх. Также для посетителей разыграют уникальный уличный спектакль и многое другое», – говорится в сообщении.

Концертно-игровую программу проведут в 20:00 по адресу: поселок радиоцентра Романцево, дом 10.