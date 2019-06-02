РИАМО – 2 июн. На 3 июня в Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности погоды объявили в Брянской, Калужской, Орловской, Тверской, Тульской областях.

В Подмосковье и Москве в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 8-10 градусов, днем – плюс 20-22 градуса.