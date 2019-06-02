РИАМО – 2 июн. За нарушения во ходе первых экзаменов удалили 141 участника ЕГЭ, передает РИА Новости.
Основной период ЕГЭ в этом году проходит с 27 мая по 1 июля. Участники ЕГЭ уже сдали экзамены по литературе и географии, базовой и профильной математике, истории и химии.
«В Рособрнадзоре рассказали, что наиболее распространенными нарушениями в этом году остаются использование шпаргалок, мобильных телефонов и иных средств связи. В одном из регионов организаторы помогали сдающим. Все результаты нарушителей аннулированы, повторно сдать ЕГЭ по этим предметам они смогут не ранее чем через год», – отметили в пресс-службе Рособрнадзора.
Система контроля за ходом ЕГЭ отработана и надежна, она позволяет оперативно выявлять практически все нарушения, уточняется в материале.
«Поэтому мы еще раз призываем всех выпускников не рисковать своим будущим и не пытаться принести на экзамены шпаргалки и мобильные телефоны», – заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Анализ видеозаписей прошедших экзаменов будет продолжен.
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