РИАМО – 2 июн. За нарушения во ходе первых экзаменов удалили 141 участника ЕГЭ, передает РИА Новости.

Основной период ЕГЭ в этом году проходит с 27 мая по 1 июля. Участники ЕГЭ уже сдали экзамены по литературе и географии, базовой и профильной математике, истории и химии.

«В Рособрнадзоре рассказали, что наиболее распространенными нарушениями в этом году остаются использование шпаргалок, мобильных телефонов и иных средств связи. В одном из регионов организаторы помогали сдающим. Все результаты нарушителей аннулированы, повторно сдать ЕГЭ по этим предметам они смогут не ранее чем через год», – отметили в пресс-службе Рособрнадзора.

Система контроля за ходом ЕГЭ отработана и надежна, она позволяет оперативно выявлять практически все нарушения, уточняется в материале.

«Поэтому мы еще раз призываем всех выпускников не рисковать своим будущим и не пытаться принести на экзамены шпаргалки и мобильные телефоны», – заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Анализ видеозаписей прошедших экзаменов будет продолжен.