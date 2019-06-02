РИАМО – 2 июн. Полицейские с северо-востока столицы менее чем за сутки нашли пропавшего подростка, оказалось, что 15-летний юноша отдыхал у друзей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее в территориальный отдел полиции поступило сообщение от москвички, которая заявила о пропаже своего 15-летнего внука.

«Полицейские незамедлительно начали разыскные мероприятия, были разосланы ориентировки на пропавшего подростка, опрошены друзья пропавшего, а также обследованы места его возможного пребывания», – говорится в сообщении.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции вечером того же дня местонахождение подростка было установлено.

«Как оказалось, несовершеннолетний находился в гостях у друзей на территории района Марьино. Противоправных действий в отношении него совершено не было», – уточняется в сообщении.

В сопровождении полицейских юноша был доставлен в отделение, где его передали родителям, с которыми сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.

«Родители и бабушка подростка выразили благодарность сотрудникам полиции за оперативную и слаженную работу, благодаря которой их ребенок вернулся домой», – заключается в материале.