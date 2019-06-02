РИАМО - 2 июн. Пожарные спасли одного человека в ходе ликвидации возгорания в квартире многоэтажки на улице Усиевича в Москве, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

В воскресенье в 15:29 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Усиевича, дом 10А.

«Происходило загорание в одной из квартир, расположенной на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила около 3 квадратных метров. Спасен один человек», – говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 15:58 пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.