РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. В Центральном парке Люберец в воскресенье проходит молодежный фестиваль, в его рамках состоялся мастер-класс по гончарному мастерству, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник управления по работе с молодежью в администрации городского округа Борис Новиков.

«Сегодня (2 июня – ред.) в Центральном парке культуры и отдыха подмосковных Люберец проходит открытый молодежный фестиваль. В его рамках прошел концерт, а также мастер-классы, например, по гончарному мастерству», – сказал Новиков.

Он добавил, что также в парке работает скалодром. Для зрителей выступают городские творческие коллективы.