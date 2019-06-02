РИАМО - 2 июн. В Москве спасли женщину, которая тонула в водах Живописной бухты в 300 метрах от берега, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

«В 14:30 спасателями поисково-спасательной станции «Рублево» на территории Живописной бухты замечена женщина, просящая о помощи. Незамедлительно к месту происшествия выдвинулись спасатели поисково-спасательной станции. В 14:31, подняв ее на борт спасательного катера, доставили на ПСС «Рублево» и оказали первую помощь», – говорится в сообщении.

Медицинская помощь женщине не потребовалась. После спасения ее отпустили домой.

Спасатели напомнили, что не допускается плавать в водоемах в состоянии алкогольного опьянения. Также москвичей попросили соблюдать правила поведения на водных объектах.