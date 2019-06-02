РИАМО – 2 июн. По информации СМИ о массовом скоплении бездомных собак на улицах трех подмосковных городов организовано проведение доследственной проверки, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«Сегодня в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о проблемах, связанных с массовым скоплением бездомных собак, свободно передвигающихся в черте городов Ивантеевка, Щелково и Ногинск. СМИ сообщают, что бездомные собаки держат в страхе жителей городов и поселков. Собаки бросаются на людей и больны опасными инфекционными заболеваниями», – отмечается в сообщении.

По данной информации следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области проводят доследственные проверки.

Ранее после сообщения в СМИ о нападении бродячей собаки на двухлетнего ребенка следственным отделом по городу Ногинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») и частью 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Расследование по уголовному делу продолжается.

«В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключается в сообщении.