РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В парке Талалихина Подольска в кинотеатре под открытым небом более 250 человек посмотрели мультфильм «Чудо-Юдо» 1 июня, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник парка.

Кинопоказы под открытым небом в Зеленом театре парка имени Талалихина проходят с 2016 года. В текущем году летний кинотеатр начал работать 11 мая – горожане увидели военную драму «Т-34». Сезон продлится до 17 августа. Как правило, киносеансы проводятся по субботам, в 21:00. Вход свободный.

«Вчера, 1 июня, в летнем кинотеатре парка показывали отечественный мультфильм «Чудо-Юдо». Всего данный киносеанс посетило более 250 человек», – сказал сотрудник.

Открытый кинозал в парке имени Талалихина вмещает 2,4 тысячи зрителей. Там предусмотрен отдельный вход для людей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы было уютнее, зрители могут взять с собой плед и термос с горячим чаем или кофе. Следующий киносеанс запланирован на 15 июня. В летнем кинотеатре покажут военную драму «Герой».