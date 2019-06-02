РИАМО - 2 июн. В Москве запустили рейсы с нового автовокзала «Северные ворота», который расположен у станции метро «Ховрино» и входит в одноименный ТПУ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Новый вокзал серьезно разгрузил автостанцию «Тушинская», откуда перевели все рейсы дальнего следования», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В частности, от «Северных ворот» можно уехать в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Смоленск, а также в зарубежные города – Гомель, Кишинев и Тарту.

«Будем открывать новые направления. Сейчас поток пассажиров чуть больше 1 тысячи в день. А к 2023 году ожидаем до 3,7 тысячи», – дополнил мэр.

Ранее пресс-служба ГУП «Мосгортранс» сообщала, что «Северные ворота» – первый столичный автовокзал, построенный в составе транспортно-пересадочного узла. Это обеспечивает максимальное удобство для пассажиров и встречающих. На вокзале «Северные ворота» пассажиров междугородных и международных автобусов северных и северо-западных направлений ждут комфортные и просторные залы ожидания, а также высокое качество обслуживания.