РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В Подольске определили победителя и призеров турнира по стрельбе из пневматической винтовки «Олимпийские резервы», который проходил среди любителей в возрасте от 11 до 17 лет, сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

XI этап турнира по стрельбе из пневматического оружия «Олимпийские резервы» проходил с 27 мая по 1 июня среди любителей в возрасте от 11 до 17 лет. Всего в соревнованиях приняло участие около 30 человек.

«Поздравляем победителя и призеров очередного этапа общегородского призового турнира по стрельбе из пневматической винтовки среди любителей «Олимпийские резервы». По итогам соревнования первое место, с результатом 70 очков, занял Денис Бушуев, второе место, с результатом 63 очка, получил Николай Третьяков, а третье, с результатом 61 очко, получил Сергей Березин», – говорится в сообщении.

Победитель турнира получил смартфон Samsung-S6.