РИАМО - 2 июн. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в витрину магазина на территории автозаправки на Киевском шоссе в новой Москве, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

«Водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на витрину магазина на территории АЗС на 37-м километре Киевского шоссе. В результате чего один человек пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в аварии пострадала женщина - водитель машины. Она была госпитализирована в ближайшую больницу.