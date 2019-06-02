РИАМО - 2 июн. В Бабушкинском районе столицы полицейские задержали подозреваемую в продаже алкоголя несовершеннолетнему, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В ходе проверочного мероприятия в одном из розничных магазинов на улице Летчика Бабушкина сотрудники полиции выявили факт продажи 17-летнему москвичу алкогольной продукции – бутылки вина с содержанием этилового спирта 11,1%.

«Полицейскими задержан продавец магазина – 42-летняя женщина, проживающая в столице. Установлено, что ранее злоумышленница привлекалась к административной ответственности за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавляется на сайте.