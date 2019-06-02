РИАМО - 2 июн. В подмосковном Клину задержали мужчину, который нанес телесные повреждения своему оппоненту, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 1 июня в 14:20 в приемное отделение Клинской горбольницы обратился мужчина 1984 года рождения с телесными повреждениями. Пострадавшего госпитализировали.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение МВД мужчина 1967 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре возле одного из домов на Литейной улице в Клину», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленника задержали.